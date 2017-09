'Veiligheid inwoners Ede niet in gevaar tijdens afscheid burgemeester Van der Knaap'

EDE - De veiligheid van de inwoners van Ede was niet in gevaar was tijdens het afscheid van burgemeester Cees van der Knaap. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders als antwoord op raadsvragen.

'De hulpdiensten hebben de afweging gemaakt dat de inzet van deze publieke middelen mogelijk was, zonder dat dit de veiligheid van de inwoners van de gemeente Ede in gevaar bracht. Het college vertrouwt op deze inschatting van de hulpdiensten', schrijft het college.

Van der Knaap nam eind augustus na tien jaar afscheid als burgemeester van Ede. Tijdens dit afscheid mocht hij vanaf een hoogwerker de hulpdiensten toespreken. Ook waren er harde knallen te horen, tot afschuw van raadslid Alexander Vos de Wael.

Knallen en sirenes

Hij stelde hier raadsvragen over de 'ludieke actie'. 'Gelukkig deed er zich tijdens deze actie geen ongeluk of calamiteit voor. In dat geval was de hoogwerker nooit op tijd ter plaatse geweest', schreef hij. Ook schrokken veel inwoners zich volgens hem 'het leplazarus' door de knallen en sirenes.

'De actie was een eerbetoon van de hulpdiensten aan burgemeester Van der Knaap voor zijn betrokkenheid en inzet bij hun werk. De insteek was om er een ludieke actie van te maken. Helaas is dit niet door iedereen zo opgevat', gaat het college hierop in.

Passende communicatie

Ook geeft het collega aan de volgende keer 'zorgvuldig af te wegen welke communicatie voorafgaand aan een evenement passend is'.

