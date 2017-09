Slachtoffer dodelijke aanrijding Braamt is Pool (35)

Foto: Omroep Gelderland

BRAAMT - Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding in Braamt is een 35-jarige Pool die in Zeddam woonde. Dat zegt Ronald Hilberdink van uitzendorganisatie Fides in Doetinchem. De politie kan dit nog niet bevestigen. Het slachtoffer werkte via Fides bij kippenslachterij Esbro in Wehl en was waarschijnlijk op weg naar huis.

'Hard aangekomen' Het tragische nieuws is hard aangekomen bij Fides. 'We hebben slachtofferhulp ingeschakeld. En we hebben intensief contact met de betrokken mensen. We vragen regelmatig aan hen hoe het gaat. De medewerkers komen twee keer dag bij elkaar. Dan krijgen ze een update.' Het slachtoffer is in de nacht van dinsdag op woensdag aangereden op het fietspad langs de Hooglandseweg. Toen agenten ter plekke kwamen, was hij al overleden. Op de weg lagen brokstukken van een auto. 'Verdachte van slag' Een 32-jarige Pools sprekende man is woensdagochtend in het Duitse Emmerich aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar is nog wel de enige verdachte in de zaak. 'Ik heb van betrokkenen gehoord dat hij enorm van slag is', aldus Hilberdink, die vertelt dat de verdachte niet voor Fides werkt. Zie ook: Verdachte dodelijke aanrijding vrijgelaten

