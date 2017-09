De uittips van Esther: chocolade eten in Zutphen, genieten van Nederlandstalige muziek en 's nachts kunst kijken

ARNHEM - Weekend! Het beloven twee prachtige dagen te worden. Niet alleen is het weer aangenaam, er is ook van alles te doen in onze provincie. Dit zijn onze tips.

Doesburgse Kadedagen

Twee dagen lang is het feest aan de IJsselkade in Doesburg. Tijdens de Doesburgse Kadedagen kun je genieten van historische schepen, muziek, modeshows, wateractiviteiten en een grote markt.

Kunstnacht in Nijmegen

In Nijmegen wordt zaterdagavond het nieuwe culturele seizoen afgetrapt met de Nijmeegse kunstnacht. Op verschillende locaties in de stad worden de meest uiteenlopende kunstdisciplines getoond. In totaal is er op 21 locaties iets te doen.

Gelderse Einsteinweek

Gelderland staat vanaf zaterdag helemaal in het teken van de Wetenschap. Van 23 tot en met 29 september organiseren namelijk de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland de Gelderse Einsteinweek. Bekende experts en wetenschappers nemen je een week lang mee in de wereld van innovatie en technologie. Onder meer Daan Roosegaarde en Andre Kuipers geven masterclasses.

Mega Piraten Festijn

Iedereen die gek is op Nederlandstalige muziek, kan dit weekend het beste naar Zelhem gaan. Daar gaat zaterdagavond het dak eraf tijdens het Mega Piraten Festijn. Artiesen als Marianne Weber, Jan Smit, Jacque Herb en Ronnie Ruysdael bezorgen je een onvergetelijke Nederlandse meezing avond.

Canon van Nederland

Dit weekend kan je voor het eerst naar de splinternieuwe tentoonstelling De Canon van Nederland in het Openluchtmuseum. Het is een overdekte tentoonstelling over de geschiedenis van Nederland. Kinderen tot en met 14 jaar mogen het hele weekend gratis naar binnen!

Chocoladefeest in Zutphen

Heb je meer zin in zoetigheid? Ga dan komende zondag naar Zutphen. Voor de 15de keer vindt daar het Chocoladefestival plaats. Denk aan demonstraties bonbons maken, koken met chocolade, schilderen met chocolade en chocoladebier proeven. Het museum van de Chocoladefabriek uit Amsterdam is dit jaar ook aanwezig op het festival. Daar kunnen kinderen alles leren over de geschiedenis van chocolade.

Fietsen door Gelderland

Ga je liever iets sportiefs doen zondag, dan is de toertocht Gelre's Mooiste misschien wel wat voor je. Met de fietstocht kom je langs delen van Gelderland waarvan velen de schoonheid nog niet kennen. Ook maak je kennis met klimmetjes in Montferland en rondom de Posbank. Kortom, genoeg uitdagingen om zondag op de fiets te stappen.



