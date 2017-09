Het Rietveldhuis

ARNHEM - Rood-geel-blauw. Het zijn de kleuren van kunststroming De Stijl. Precies 100 jaar geleden ontstaan in 1917. Bekend zijn de schilderijen van de schilder Mondriaan met die kleurvlakken. Tot die stroming hoorde ook Gerrit Rietveld. Hij begon ooit als meubelontwerper. Zijn houten stoel in de kenmerkende kleuren werd wereldberoemd. Maar hij ontwierp ook gebouwen en huizen. In Apeldoorn staat één van de laatste villa's van zijn hand uit de jaren 50. Het is functioneel met strakke vormen, zonder versieringen. Een spel van verticale en horizontale lijnen. En glas. Veel glas.

