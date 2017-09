Man zit bekneld in kruipruimte van woning

Foto: News United

GAANDEREN - Aan de Ribesstraat in Gaanderen is donderdagmiddag een man gewond geraakt nadat hij in de kruipruimte van een woning viel.

De man viel in de kruipruimte toen hij de meterstand van de woning wilde opmeten en raakte bekneld. Hij kon zelf het noodnummer bellen met zijn mobiele telefoon. De brandweer kon de man bevrijden. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.