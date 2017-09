Het knaagseizoen van de bever is begonnen

MILLINGEN AAN DE RIJN - Voor bevers breekt er vanaf oktober een drukke periode aan. Waterplanten zijn steeds minder beschikbaar en bovendien legt een deel van hen dan een voedselvoorraad aan.

Bevers zijn planteneters. In de zomer bestaat hun dieet uit een mix aan planten die in en bij het water groeien. In de winter zijn die er niet en dan gaan ze volop bomen omknagen. Van die bomen eten ze de twijgen en een deel van de bast. Als het hard vriest (wat nog maar zelden het geval is) kunnen ze niet meer vanuit hun burcht op het land komen. Daarom legt een deel van de bevers voedselvoorraden aan. Dat doen ze onder de wateroppervlakte.



Duitse bevers

Zondag 1 oktober gaat radioverslaggever Laurens Tijink samen met oud-presentator en nog steeds een van de makers van het BuitenGewoon programma Twan Teunissen en FREE Nature beheerder Fokko Erhart op zoek naar beversporen in de Millingerwaard. De laatste bever in Nederland werd in 1826 gedood. De bevers in de Millingerwaard zijn in 1994 geherintroduceerd en komen oorspronkelijk uit de Elbe, een rivier in Duitsland. Na 23 jaar tijd zijn er volgens Twan Teunissen meer dan 30 bevers in de Millingerwaard te vinden, en daarmee lijkt het gebied vol te zitten. Daarom is hun leefgebied groter geworden en zijn ze ook gesignaleerd in de uiterwaarden elders langs de Waal.



Belangrijke functie

Bevers zijn erg belangrijk voor de natuur langs rivieren en beken. Zij nemen het natuurlijke onderhoud van oevers voor hun rekening. Zo zorgen ze voor dynamiek in het landschap en variatie in de fauna onder water.



