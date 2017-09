Een 360 graden tour langs hunebedden en de Tachtigjarige Oorlog

Foto: Openluchtmuseum

ARNHEM - De Canon van Nederland, een tentoonstelling over de geschiedenis van Nederland, opent aanstaande zaterdag in het Openluchtmuseum in Arnhem. De NOS ging langs en maakte een 360 graden tour van 'van hunebed tot heden'.

De canon telt vijftig vensters die zijn verwerkt in tien tijdvakken, zoals de Romeinse tijd, de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Vanuit een centrale koepel kunnen bezoekers tien 'filmsets' bezoeken. Daar zijn historische objecten en digitale media te zien en interactieve spellen te spelen. Bekijk de 360 graden tour hier: Het Openluchtmuseum heeft haar entreepaviljoen voor de tentoonstelling verbouwd. In het museum is voortaan ook aandacht voor de onderwerpen uit de canon. Aan Willem Drees wordt als grondlegger van de verzorgingsstaat bijvoorbeeld aandacht besteed in het Groene Kruisgebouw. Zie ook: Canon van Nederland open na jaren ruzie en verspilde miljoenen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl