Verdachte dodelijke aanrijding vrijgelaten

Foto: Omroep Gelderland

BRAAMT - De 32-jarige Pools sprekende man die was aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding in Braamt bij Doetinchem, is woensdagmiddag weer vrijgelaten. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse politie.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse politie blijft hij verdachte in de zaak. 'Hij is ook de enige verdachte'. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog geen uitspraken doen. 'Het onderzoek hiernaar loopt stroperig', aldus de woordvoerder, die wel aangaf dat het om een man ging. Brokstukken auto De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag de melding dat er iemand op het fietspad langs de Hooglandseweg lag. Toen agenten ter plekke kwamen, was hij al overleden. Op de weg lagen brokstukken van een auto. Woensdagochtend werd in het Duitse Emmerich de verdachte aangehouden. Zijn auto bleek veel schade te hebben. De man woont in Kranenburg en zat vast op een Duits politiebureau. Na controle bleek dat hij geen alcohol of drugs in zijn bloed had. Wild zwijn Toen hij werd aangehouden, zei de automobilist dat hij dacht dat hij een wild zwijn had aangereden. De politie twijfelt aan die verklaring. Zie ook: Dode man gevonden op fietspad; mogelijke dader doorgereden

Mogelijke doorrijder dodelijke aanrijding aangehouden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl