40 jaar na 6-1 pak slaag nodigt PSV Wageningse bekerhelden uit

Foto: Wikipedia

WAGENINGEN - In december is het precies 40 jaar geleden dat toenmalig eerstedivisionist FC Wageningen voor misschien wel de grootste prestatie in haar historie zorgde. Topclub PSV werd op 21 december 1977 in het eigen Philipsstadion met liefst 6-1 verslagen in de achtste finales van de beker. PSV nodigt de helden van weleer uit om daar samen op terug te kijken.

De prestatie van FC Wageningen krijgt extra cachet omdat PSV in dat seizoen ongeslagen kampioen in de eredivisie werd. Bovendien veroverde de Eindhovense club de UEFA Cup door onder meer Barcelona, met Johan Cruijff, uit te schakelen. De reünie is op 23 december als PSV Vitesse ontvangt. Vrijwel de complete selectie die destijds voor een van de grootste bekersensaties ooit zorgde, is aanwezig. Inclusief de doelpuntenmakers Jan Menting (die zelfs drie keer scoorde), Gerdo Hazelhekke, Kees van den Berg en Stanley Bish. Willy van der Kuijlen redde overigens de Eindhovense eer. Een korte samenvatting van de wedstrijd: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl