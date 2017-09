Vermiste jongen verdween al drie keer eerder

HEEREWAARDEN - De jongen die sinds woensdagavond wordt vermist in Heerewaarden, verdween al drie keer eerder. Dat zegt zijn biologische vader. 'Dit is de tweede keer dat hij bij mij wegloopt. Eerder gebeurde dat al twee keer bij zijn pleegouders.'

In tegenstelling tot wat eerder door Burgernet werd gemeld, blijkt het kind niet 10, maar 13 jaar oud te zijn. De keer hiervoor dat hij verdween, was twee weken geleden. 'Na een zoekactie met de politie vond ik hem toen terug onder een viaduct. Hij had zich daar verstopt', blikt zijn biologische vader terug.

Op de dag van de laatste vermissing, was de jongen bij een vriendje gaan spelen. 's Avonds keerde hij niet terug naar huis. Zijn biologische vader heeft geen idee waar hij nu kan zijn.

'Jeugdzorg wil hem zo snel mogelijk terugvinden'

De politie zei donderdagochtend geen topprioriteit aan de zaak te geven, omdat de jongen al vaker is weggelopen. De biologische vader snapt hier niks van. 'Bureau Jeugdzorg heeft de voogdij. Die willen hem zo snel mogelijk terugvinden', benadrukt hij.

Zijn zoon reed die bewuste woensdag op een gifgroene crossfiets. Hij droeg een zwarte trui met een opdruk van Al Pacino, een legerjas en een blauwe spijkerbroek. Hij is verder te herkennen aan zijn lichtbruine krullen.

Er zijn inmiddels enkele tips binnengekomen, maar die leverden niets op.

