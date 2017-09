Na 60 jaar ben ik erachter: 'Ik ben eenzaam'

Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem in ons land. Donderdag start de Week tegen Eenzaamheid om het onderwerp eenzaamheid uit de taboesfeer te halen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich eenzaam voelen.

Gelderland helpt

Ook Gelderland Helpt staat komende week in het teken van eenzaamheid. Sonja Booms sprak met Mirjam Giphart. Zij weet als als geen ander hoe het is om je eenzaam te voelen. Samen maken zij een wandeling door het Sonsbeekpark in Arnhem, iets wat Mirjam in haar eentje nooit doet. 'Veel te confronterend om in mijn eentje het park of bos in te gaan.'

In Gelderland zijn er verschillende initiatieven om mensen uit de eenzaamheid te halen. Bijvoorbeeld stichting Vier Het Leven. Vrijwilliger Gé begeleidt drie oudere dames naar een concert in Musis Sacrum. Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen hierdoor het contact met de samenleving.

Stichting Vier het Leven zet zich in om dit contact te herstellen. Dat doen ze door ouderen persoonlijk te begeleiden naar een film-, concert- of theatervoorstelling. Mevrouw Kuipers van 89 jaar gaat sinds twee jaar ook mee op pad. Ze vond het maar een gedoe om alleen met het openbaar vervoer of de auto naar de stad te gaan. En daarnaast ook helemaal niet gezellig. Inmiddels heeft ze via de stichting twee goede vriendinnen leren kennen.

18 jaar: vinden ze me nog wel aardig?

Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor, ook jongeren kunnen hiermee te maken krijgen. Zo vertelt Gerben te Hennepe (31 jaar) van Lonely Lochem. 'Zelf heb ik op 18-jarige leeftijd te maken gehad met eenzaamheid, er gingen dingen door mijn hoofd van 'wat zullen ze wel niet denken' en 'vinden ze me nog wel aardig?''

'Ik merkte dat er voor mijn leeftijd geen plek was waar laagdrempelige hulp geboden kon worden. In 2011 heb ik toen besloten om Lonely Lochem op te zetten voor mensen tussen de 16 en 65 jaar. We begonnen in eerste instantie met maatjes, waarin we mensen aan elkaar koppelden die dezelfde interesses hebben, maar inmiddels hebben we onze activiteiten uitgebreid en organiseren nu ook spelletjes- en filmavonden en eten wij elke donderdag samen.'

Je kan 24 uur per dag terecht bij Sensoor voor een gesprek van mens tot mens: 0900-0767 (5 cent p/m) of gratis via een lokaal telefoonnummer, chat en mail. Het kan gaan over verdriet, verlies, zorgen of eenzaamheid. Ook via de website www.hetluisterendoog.nl kun je (anoniem) chatten met vrijwilligers van Sensoor. Zij zijn maandag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 23.00 uur & zondag van 11.00 tot 23.00 uur online.



Ook bij de redactie van Gelderland helpt kun je terecht met je verhaal: gelderlandhelpt@gld.nl