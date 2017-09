Bommelerwaard haalt ruim 11.000 euro op voor Sint Maarten

Foto: Thea Grasman, Zaltbommel Foto: Thea Grasman, Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Een bezoek aan de Tweede Kamer met oud-burgemeester van Zaltbommel Albert van den Bosch is woensdagavond geveild voor een bedrag van 320 euro. De veiling in theaterzaal de Poorterij in Zaltbommel voor het door orkaangeweld getroffen eiland Sint Maarten bracht zo'n 1.000 euro op. In totaal heeft de stichting Bommelerwaard helpt Sint Maarten nu 11.113 euro opgehaald.

Een ander veilingobject was de eer om de nieuwe verlichting van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel voor het eerst aan te zetten. Daarvoor werd 470 euro neergeteld. Verder gingen onder meer kunstwerken onder de hamer. Dinsdagavond werd in de Bommelerwaard een sponsorloop gehouden voor het goede doel. Die Caribbean Run bracht 969 euro op. Ook basisschool De Wegwijzer in Nederhemert zamelde geld in om de inwoners van Sint Maarten te helpen. Concreet doel De stichting Bommelerwaard helpt Sint Maarten is tevreden over het bedrag van 11.113 euro dat inmiddels is opgehaald. 'Wat zijn we trots en blij!', zegt de organisatie in een reactie. Het geld gaat niet naar giro 5125 van het Nederlandse Rode Kruis, maar wordt geschonken aan een concreet doel. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een christelijke basisschool op Sint Maarten. 'Van die school staan alleen nog de muren overeind', zegt Debby Wesselo van de stichting. 'We willen zeker weten dat het geld goed terechtkomt.' De inzamelingsactie in de Bommelerwaard duurt nog tot en met 30 september. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl