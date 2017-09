Vanuit 'je luie bank' de natuur in: het kan vandaag!

UDDEL - Benieuwd hoe het geluid klinkt van burlende herten? Of hoe het is om tussen een kudde schapen te lopen? Dan is dit je kans. Natuurmonumenten organiseert donderdag van zonsopgang tot zonsondergang een livestreamsessie op Facebook vanuit onder andere de Veluwe.

'Het doel is om mensen vanuit hun luie bank mee de natuur in te nemen', legt Marjolein Koek van Natuurmonumenten uit. 'En we hopen ze uiteraard zo enthousiast te maken dat ze onze natuurgebieden in levende lijve willen bezoeken.'

Luister hier het interview met boswachter Susanne Blommaerd:

Natuurmonumenten werkt voor deze eerste marathonsessie - genaamd HerfstLive - samen met Facebook. De organisaties besloten de sessie vandaag te organiseren, omdat deze donderdag de herfst officieel van start is gegaan.

Burlende herten

Verschillende boswachters nemen de kijkers tussen 07.00 tot 19.00 uur mee naar de mooiste plekken in de natuur. 'Zo keken en luisterden vanochtend een paar honderd mensen naar de burlende herten. Zij reageerden hier heel enthousiast op.'

Verder worden de kijkers onder andere meegenomen naar het bezoekerscentrum op de Veluwe. En krijgt vanmiddag een schaap op de heide van het Dwingelderveld (Drenthe) een GoPro-camera op zijn rug gebonden.

'Mensen enthousiasmeren'

De sessie wordt afgesloten met een 360 graden-view van de zonsondergang vanaf de top van de Sint Pietersberg in Limburg. 'We hebben geen doel gesteld van het aantal mensen dat naar de livesessie kijkt. We willen vooral kijken of alles lukt en de mensen enthousiasmeren. En tot dusverre gaat dat heel goed.'

Als de sessie succesvol blijkt, wordt er volgens Koek mogelijk een vervolg aan gegeven.