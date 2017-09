25.000 euro voor burgerideeën in Berkelland

ULFT - De gemeente Berkelland wil volgend jaar opnieuw 25.000 euro beschikbaar stellen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Deze subsidieregeling is de afgelopen jaren een groot succes geweest.

'Initiatieven van inwoners waar nodig vooruit helpen is precies wat we willen met het programma Veranderende Samenleving Vernieuwd Bestuur', zegt wethouder Patricia Hoytink-Roubos. 'Dat doen we op allerlei verschillende manieren en dit is er één van.'

In totaal zijn er nu 24 burgerinitiatieven financieel ondersteund door de gemeente, waaronder een jeu de boules-baan, een fietscrossbaan en een ontmoetingsplaats voor jong en oud.



Het gebiedsteam van de gemeente en de contactpersonen in de kernen ondersteunen de inwoners bij hun ideeën. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zogenoemd initiatievenkompas, waarin is aangegeven welke inspanning de initiatiefnemers moeten leveren en waaraan ze moeten denken en bijdragen. Ieder project kan maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen van de gemeente.