Vrouw in arm gestoken na afspraak met man

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Aan de J.P. Heijestraat in Zutphen is in de nacht van woensdag op donderdag een 36-jarige vrouw uit die plaats in haar arm gestoken.

Het slachtoffer werd rond 01.30 uur door een man in haar arm gestoken. Volgens de politie hadden de twee met elkaar afgesproken. De man reed na de steekpartij weg op een donkergekleurde scooter. De verdachte is een blanke, kale man van ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een normaal postuur. De politie is naar hem op zoek. De vrouw is na het steekincident naar het ziekenhuis gebracht.