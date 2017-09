Nederlagen tegen amateurs en gemiste pingels: vijf Gelderse bekerblamages

ARNHEM - Vitesse leed woensdagavond een smadelijke nederlaag in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Arnhemmers verloren na strafschoppen van AVV Swift. Het is niet de eerste keer dat een Gelderse club zich blameert in het bekertoernooi. We zetten vijf bekerechecs op een rij.

SV Venray - Vitesse 3-0

We noteren 11 oktober 1987. Vitesse komt ook op die dag in de eerste ronde van de KNVB Beker uit tegen amateurs. Het Limburgse SV Venray is dan de tegenstander. De Arnhemmers zijn op dat moment nog een middenmotor in de Eerste divisie en uiteraard de favoriet tegen de amateurs. Wat volgt is echter een enorme demasqué. De hoofdklasser wint met liefst 3-0.

Vlissingen - De Graafschap 2-1

De Graafschap komt een jaar later in de eerste ronde van de KNVB Beker uit tegen Vlissingen uit Zeeland. Die ploeg speelt in het seizoen 1988-1989 in de Hoofdklasse. De Doetinchemmers komen dan uit in de Eerste divisie, maar bakken er 2 oktober vrij weinig van. Vlissingen - met de toen nog onbekende Peter van Vossen - wint in eigen huis met 2-1, waardoor De Graafschap wéér vroeg uit het bekertoernooi ligt.

HHC Hardenberg - NEC 2-0

Ook NEC kan over blamages in het bekertoernooi meepraten. De Nijmegenaren komen op 15 december 2015 uit tegen de amateurs van HHC Hardenberg. De Overijsselse ploeg uit de Topklasse is de grote underdog in het achtstefinaleduel. Gesteund door een fanatiek thuispubliek trekt HHC Hardenberg de zege echter over de streep, na goals van Glenn Kobussen en Dennis Krohne. De 88 meegereisde NEC-fans hebben na het bekerechec hun geld terug gekregen.

Foto: Omroep Gelderland | Aanvoerder Rens van Eijden gaat na bekerechec in gesprek met teleurgestelde NEC-fans

IJsselmeervogels - Achilles'29 3-1

Als grote favoriet begint Achilles'29 op 20 september 2016 aan de wedstrijd tegen IJsselmeervogels in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Utrechtse derdedivisionist laat die dag echter geen spaan heel van de Groesbeekse eerstedivisionist. Sherwin Grot, Ali Akla en Christiaan van Hussen zetten de thuisploeg op een comfortabele voorsprong. Het doelpunt van Brian Boogers in de slotfase is alleen maar voor de statistieken.

Foto: Robert Claus | De spelers van beide teams schudden elkaar voorafgaand aan de wedstrijd de hand

AVV Swift - Vitesse 0-0 (AVV Swift wint na strafschoppen 5-3)

Bekerhouder Vitesse lijkt een makkelijke eerste bekerwedstrijd te hebben. De Arnhemmers treden in Amsterdam aan tegen zaterdaghoofdklasser AVV Swift. Waar de ploeg van trainer Henk Fraser - die woensdag overigens thuis in bed ligt vanwege griep - vorig seizoen de overwinningen in de beker aaneenrijgt, verlaat Vitesse deze jaargang het toernooi met de staart tussen de benen. In 120 minuten weten de Arnhemmers niet te scoren. Uiteindelijk wordt Alexander Büttner de schlemiel door als enige een pingel te missen tijdens de strafschoppenserie. Het is meteen de eerste keer in de historie van het bekertoernooi dat de bekerhouder in de eerste ronde verliest van een amateurploeg.

Foto: Omroep Gelderland | De spelers van Vitesse konden een bekerblamage woensdagavond niet voorkomen

