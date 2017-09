Weer een auto uitgebrand en één zwaarbeschadigd

Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - In Arnhem zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee auto's door brand getroffen. Dat gebeurde aan de Vijverlaan in de wijk Klarendal.

De brand werd omstreeks 01:25 uur ontdekt waarna de brandweer werd gebeld. Eén auto bleek volledig in brand te staan. Een andere auto, die er naast geparkeerd stond, is deels aangestraald door de hitte van de vlammen en een ruit is kapot geknapt. Daardoor liep ook die auto zware schade op. Beide voertuigen zijn afgesleept. De politie gaat uit van brandstichting en doet daarom nog onderzoek.