Wedstrijd Oranjevrouwen in Nijmegen binnen no time uitverkocht

NIJMEGEN - De hype rondom de voetbalvrouwen lijkt nog niet voorbij te zijn. Een kwalificatiewedstrijd voor het WK in de Nijmeegse Goffert was binnen negen uur uitverkocht.

De wedstrijd tegen Ierland wordt op 28 november gespeeld. In totaal zijn er 12.500 kaarten verkocht. Tijdens het afgelopen EK werden de Oranje-vrouwen steeds populairder. De ploeg ging er uiteindelijk met de Europese titel vandoor.

Voor wie de kaartverkoop voor de wedstrijd tegen Ierland heeft gemist, is er nog een kleine kans. NEC meldt dat er in een later stadium mogelijk nog kaarten beschikbaar komen, als niet alle tickets voor de Ierse supporters worden verkocht.

