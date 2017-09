Trainer Meijers prijst fitheid van Achilles

GROESBEEK - Eric Meijers vond dat Achilles'29 terecht verder gaat in de beker.

"Het was verdiend", zei de trainer over de 4-3 zege op NAC. "Mooi dat wij een eredivisieclub kunnen uitschakelen op De Heikant. En het mooie is dat we niks hebben gestolen. We hebben vanaf minuut één druk naar voren gegeven. We gingen met steeds meer vertrouwen spelen en na de rust had er maar één partij de overhand en dat waren wij. We trainen zes keer in de week en zijn heel fit. We staan er hartstikke goed op."

In de tweede divisie wil Achilles bovenin meedoen. "Dat moet ook wel als je van NAC kunt winnen. We moeten wel waken voor onderschatting en gemakzucht. En het is een jonge, onervaren groep. Ze willen wel heel graag leren en hard werken. We moeten er nu stabiliteit in zien te krijgen, dat is de uitdaging voor de trainer."