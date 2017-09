Boy van de Beek had graag Vitesse geloot met Achilles

GROESBEEK - Boy van de Beek genoot enorm na de bekerstunt van Achilles'29 tegen NAC.

"Ja, niet normaal dit. Superknap hoe wij met zijn allen hebben gepresteerd."

De aanvoerder van Achilles genoot van de wedstrijdmentaliteit van zijn ploeg. "We bleven maar gaan en gaan en uiteindelijk leidde dat tot iets moois. Zij wisten ook niet meer wat ze moesten doen. Zij gingen opportunistisch spelen, maar Shuremy Felomina kopte negentien van de twintig ballen weg en de andere schoot hij weg. We zijn echt een team geworden."

Van de Beek had al een tegenstander bedacht voor de volgende ronde. "Ja, Vitesse. Maar ik hoor net dat ze hebben verloren. Laten we dan maar een amateurploeg pakken. De Treffers zou mooi zijn, maar die pakken we in de competitie al. NEC uit dan maar."