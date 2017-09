Museumpark Orientalis ruimer in de religies

HEILIG LANDSTICHTING - Al meer dan een eeuw is er in Museumpark Orientalis aandacht voor het christendom en het jodendom. En in 1993 kwam daar de islam nog bij. Het museum in Heilig Landstichting bij Nijmegen gaat nu nog een stapje verder. Donderdagmiddag wordt er een expositie geopend over religie in Taiwan.

Aandacht voor enkel monotheïstische godsdiensten wordt zo losgelaten. Inwoners van Taiwan hangen voornamelijk het boeddhisme en het taoïsme aan. Past bij multiculturele samenleving Nederland bestaat uit meer dan alleen joden, christenen en moslims, zo redeneert het museumpark dat ooit door het leven ging als het Bijbels Openluchtmuseum. Daarom verbreedt Orientalis de focus die het museum vindt passen bij een multiculturele samenleving door een uitstapje te maken naar andere religieuze tradities en culturen. In Nederland wonen een kleine 3000 Taiwanezen (2011). Bezoekers van het park kunnen zich nu een maand lang onderdompelen in de godsdienst en cultuur van Taiwan tijdens de expositie Tempel Festival – Miao Hui. De tentoonstelling is gemaakt door een groep jonge talenten uit Taipei. De makers zijn gespecialiseerd in het combineren van kunst, cultuur en geschiedenis over één onderwerp en maken hierin veelvuldig gebruik van moderne media. Godin 'oma' De bezoeker kan bijvoorbeeld door middel van virtual reality ervaren hoe het is om deel te nemen aan optochten, rituelen en tempelfeesten. De focus van de expositie ligt op de kleurige Mazu bedevaart, één van de grootste religieuze evenementen ter wereld. De taoïstische godin Mazu (letterlijk vertaald: oma) is een beschermgodin van mensen die vlakbij zee wonen of vaak op zee zijn. Mazu wordt door 200 miljoen mensen aanbeden. De Mazu tempels zijn vooral te vinden in Zuidoost-Azië, maar ook in Californië en Australië. De expositie is ontstaan door een oproep van het ministerie van Cultuur in Taipei om een reizende tentoonstelling te ontwikkelen voor Europa. De tentoonstelling is samen met jonge Taiwanese alumni van TU Eindhoven en RU Nijmegen in museumpark Orientalis opgebouwd. (Standbeeld van de godin Mazu [ 'oma'] - Foto: Koika )