Spookrijder veroorzaakt ongeluk A12

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de A12 tussen Velperbroek en Arnhem-Noord is een ongeval met twee voertuigen gebeurd. Bij dat ongeval was een spookrijder betrokken. De snelweg was korte tijd dicht, inmiddels is er een rijstrook vrijgegeven.

Een persoon raakte bij het ongeval zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere persoon raakte lichtgewond en wordt ter plekke behandeld. Een van de auto's schoot zeker nog tweehonderd meter door. Het verkeer wordt geadviseerd om om te rijden. De overige rijstroken blijven voorlopig dicht, dit in verband met het onderzoek naar het ongeluk.