Maikel van der Werff: 'Iedereen is in shock bij Vitesse'

AMSTERDAM - Vitesse leverde bij de amateurs van Swift in Amsterdam een regelrechte wanprestatie en vloog uit de beker. 'Hoe hebben we dit in godsnaam kunnen laten gebeuren', vroeg verdediger Van der Werff zich af.

Vitesse kreeg het niet voor elkaar te scoren in 120 minuten voetbal. Na strafschoppen was het over en uit (4-3). Een complete afgang en totale deceptie voor de trotse bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. De pijn zat diep na afloop bij de spelers. Maikel van der Werff toonde zijn emoties. 'Dit doet echt heel veel zeer. Iedereen is in shock. We vragen ons af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Je weet het niet.'

Steeds lastiger

De centrumverdediger was realistisch. 'Excuses zijn er niet. Allemaal bullshit. We moeten ons dit zelf ontzettend kwalijk nemen. Voor de mensen hier is het prachtig. Voor ons is het zwaar klote. Je weet dat je in dit soort wedstrijden snel een goal moet maken. Het tempo hoog moet houden. Maar hij valt niet. Zij graven zich natuurlijk in. Het wordt steeds lastiger. We proberen te pushen, want je wil die goal maken. Hoe langer die uitblijft, hoe meer je in het veld gaat denken aan verlenging. En bij strafschoppen heb je het helemaal niet meer in eigen hand.'