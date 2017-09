Edward Sturing kookt van woede: 'We moeten ons echt kapot schamen'

AMSTERDAM - Trainer Edward Sturing, een rasechte Vitessenaar, was des duivels na de afgang in de bekerstrijd met de amateurs van AVV uit Amsterdam. 'Ik ben hier doodziek van. Dit doet echt pijn. Een gitzwarte avond.'

Vitesse vloog er uit tegen een zaterdaghoofdklasser in een historische avond in Amsterdam. Na 120 minuten stonden er nog altijd geen goals op het bord. Vitesse nam de strafschoppen minder goed dan Swift, waarna een groot volksfeest losbarstte op het kunstgras in Oud-Zuid. 'Ja, ik kook van woede', beantwoordde Sturing de vraag na de uitschakeling. 'Ik ben inderdaad een echte supporter. Een rasechte en heb misschien alleen wat meer invloed. Ik ben hier doodziek van. We moeten ons kapot schamen.'

Excuses belachelijk

Sturing werd steeds bozer en feller. 'Je kunt het hebben over tactiek, over uitvoering, over van alles. Maar als wij met ons eerste elftal het niet voor elkaar krijgen om van een hoofdklasser te winnen, met alle respect voor ze, dan moet je je kapot schamen. Excuses over kunstgras en andere omstandigheden hier? Ik wil het niet horen. Belachelijk. Wie daar mee aankomt, pak ik.'

Geen optimale focus

Na de historische bekertriomf op 30 april ziet Vitesse nu de andere kant van de medaille. 'Dit is een gitzwarte avond ja. Je ziet dat we op bepaalde momenten veel kunnen, maar ook dat we soms maar weinig kunnen. Als je niet optimaal de focus hebt, kun je hard vallen. En dus verdien je ook helemaal niets. Wij hebben hier geen spelers die op kwaliteiten een wedstrijd beslissen. De focus was er dus niet, anders schiet je die ballen voor een leeg doel wel winnen. Ik weet uit ervaring dat je dan scherp voor de goal moet zijn. En als je dat niet bent, krijg je een moeilijke avond. Zij krijgen hoop, maar we laten het allemaal zelf gebeuren.'