Jongen (10) op crossfiets vermist

Archieffoto

HEEREWAARDEN - In Heerewaarden is sinds woensdagavond een 10-jarige jongen vermist. Volgens de politie rijdt hij op een gifgroene crossfiets. De politie zette Burgernet in om de jongen te vinden. Dat leverde enkele tips op, maar de jongen werd niet aangetroffen.

Naast de crossfiets is de jongen te herkennen aan een zwarte trui met een opdruk van Al Pacino, hij heeft lichtbruin krullend haar, draagt een legerjas en blauwe spijkerbroek.