Zwembad Valkenhuizen per direct gesloten

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zwembad Valkenhuizen in Arnhem is per direct gesloten. Er is mogelijk asbestvervuiling. Uit voorzorg heeft de gemeente Arnhem besloten om het gebouw te sluiten.

Vervolgonderzoek vindt nog deze week plaats. Het bestuur van het zwembad meldt dat zoveel mogelijk activiteiten worden verplaatst naar zwembad De Grote Koppel. Voor gemiste zwemlessen hoeft niet betaald te worden. Verdere details ontbreken op dit moment nog. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl