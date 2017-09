Blamage voor Vitesse: amateurs schakelen bekerhouder uit

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Titelverdediger Vitesse is al uitgeschakeld in dit seizoen van de KNVB-beker. De Arnhemmers blameerden zich woensdag in Amsterdam tegen de amateurs van AVV Swift. Na 120 minuten voetbal stond het 0-0, de Amsterdamse hobbyisten namen vervolgens de strafschoppen beter.

Daarmee komt er al in de eerste ronde een einde aan het bekerseizoen van de Arnhemse ploeg. Vorig jaar werd de beker nog gewonnen, in de finale werd AZ geklopt.