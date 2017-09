Bekerstunt van Achilles thuis tegen NAC: 4-3

GROESBEEK - Achilles heeft een oude reputatie als cupfighter weer opgepakt. Op De Heikant werd NAC met 4-3 verslagen.

Achilles aasde op een bekerstunt thuis tegen eredivisionist NAC. De Groesbekers hebben een reputatie, want in de amateurtijd werd zes keer een profclub uitgeschakeld in de KNVB-beker.

NAC kwam al snel op voorsprong via Vloet. Garcia was dichtbij de 0-2, maar daarna was de thuisclub gevaarlijk. Imran Oulad Omar raakte de lat en na een schot van Omid Popalzay maakt Oulad Omar uit de rebound gelijk.

Doelman Timo Plattel voorkwam met een sliding buiten zijn strafschopgebied de 1-2 van Korte. Nadat een hoekschop verkeerd viel scoorde Mets alsnog voor NAC. De eredivisieclub had de wedstrijd daarna redelijk onder controle. Maar de ploeg van trainer Eric Meijers gaf ook niks weg.

Achilles ontsnapte in de tweede helft toen Sprangers in vrije positie over schoot. Meteen daarna kreeg Achilles een strafschop en die werd benut door aanvoerder Boy van de Beek.

En kort daarop scoorde Achilles weer toen Niels Wouters profiteerde van geknoei achterin bij NAC.

NAC was aangeslagen en Achilles sloeg opnieuw toe. Van de Beek nam een vrije trap en uitblinker Shuremy Felomina rondde af: 4-2. Een afstandsschot van Oulad Omar trof ook bijna doel. En als NAC gevaarlijk door kwam, toonde Plattel zich een uitstekende doelman.

Vloet maakte een forse overtreding op Oulad Omar en kon met rood vertrekken. In de extra tijd maakte Enevoldsen nog 4-3.

Opstelling: Plattel; Martina, Felomina, Zeeman, De Kler; Oulad Omar (Sürmeli), van de Beek, Diaz; Popalzay, Wouters (Philips), Versteegen.