Achilles met 2-1 achter in bekerwedstrijd thuis tegen NAC

GROESBEEK - Tussenstand: 1-2

Achilles aast op een bekerstunt thuis tegen eredivisionist NAC. De Groesbekers hebben een reputatie, want in de amateurtijd werd zes keer een profclub uitgeschakeld in de KNVB-beker.

NAC kwam al snel op voorsprong via Vloet. Garcia was dichtbij de 0-2, maar daarna was de thuisclub gevaarlijk. Imran Oulad Omar raakte de lat en na een schot van Omid Popalzay maakt Oulad Omar uit de rebound gelijk.

Doelman Timo Plattel voorkwam met een sliding buiten zijn strafschopgebied de 1-2 van Korte. Nadat een hoekschop verkeerd viel scoorde Mets alsnog voor NAC. De eredivisieclub had de wedstrijd daarna redelijk onder controle. Maar de ploeg van trainer Eric Meijers gaf ook niks weg.

Opstelling: Plattel; Martina, Felomina, Zeeman, De Kler; Oulad Omar, van de Beek, Diaz; Popalzay, Wouters, Versteegen.