Op de N348 mag je niet zo hard meer rijden

SPANKEREN - De maximumsnelheid op de provinciale weg N348 tussen Dieren en Spankeren gaat vanaf oktober omlaag. Nu mag er nog tachtig kilometer per uur worden gereden, straks mag het verkeer niet harder dan zeventig rijden.

Het gaat om een proef van een jaar. De provincie Gelderland wil met de snelheidsverlaging onderzoeken of de verkeersveiligheid op het stuk weg beter wordt. De nieuwe borden worden in de eerste week van oktober geplaatst. Daarmee gaat een grote wens van omwonenden en de gemeente Rheden in vervulling. Er gebeuren relatief veel kop-staart botsingen op het stuk weg.

De proef moet uitwijzen of het verlagen van de snelheid daadwerkelijk het aantal ongevallen vermindert en het verkeer vlot kan blijven doorrijden. De provincie gaat daarom het verkeer de komende tijd monitoren.

Naast de snelheidsverlaging wordt ook de bewegwijzering aangepast.