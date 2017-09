Joris Delle weet niet hoe zijn kansen liggen bij NEC

NIJMEGEN - Joris Delle was vorig seizoen vaste keus bij NEC, maar nu is dat niet meer het geval.

Tegen Emmen dinsdag voor de beker stond de Fransman wel weer onder de lat. "Eindelijk kreeg ik weer een kans en het ging goed. Tijdens de transferwindow werd ik er helemaal buiten gehouden. Ik ben nog steeds hier en wil me voor honderd procent geven. Ik weet niet of ik alleen in de beker mocht keepen. De trainer moet beslissen wie er nu weer gaat spelen in de competitie. Ik ben er klaar voor. Maar hij heeft verder niks gezegd."

Delle beseft wel dat de zege in Emmen even voor wat rust zorgt binnen de club. "We hebben het goed gedaan, want we zijn door. Vrijdag hadden we thuis ook moeten winnen van Emmen. Nu moeten we in de competitie een goed resultaat neerzetten tegen Jong PSV."