Ambtenaren rennen zich in het zweet

Foto: Omroep Gelderland/Archief

ARNHEM - Hardlopende ambtenaren die zich in het zweet rennen. Het is misschien niet het beeld dat veel mensen bij ambtenaren hebben. Maar deze donderdag wordt op Papendal in Arnhem bepaald wie de snelste ambtenaren van Nederland zijn.

Zo'n honderd teams, bestaande uit medewerkers van alle overheden, zoals gemeentes, politie en brandweer, gaan de Ambtenarenmarathon lopen. Klaas Pol van de gemeente Barneveld is ambassadeur van de ambtenarenmarathon en rent mee met een estafetteteam van tien collega's. Nieke Hoitink sprak met hem op Radio Gelderland: In estafettevorm De ruim 42 kilometer hoeven ze niet individueel af te leggen, maar als team in estafettevorm. Dat betekent dus 4,2 kilometer per Barneveldse hardloper. 'Je moet het gezamenlijk doen en elkaar ondersteunen. Dat is het mooie van deze marathon', zegt Pol. Maakt de gemeente Barneveld kans om te winnen? Nee, denkt Pol. 'We hebben eerder meegedaan en zijn een heel gemiddeld team. Maar de echte kanshebbers zijn de gemeenten Houten en Zeist. Zij hebben hele goede lopers', benadrukt Pol. Binnen de provincie maken de gemeenten Arnhem en Apeldoorn volgens hem de grootste kans. 'De grotere plaatsen hebben betere lopers.' Het evenement op Papendal is niet alleen bedoeld voor het loopplezier, maar ook voor het goede doel. Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten kan rekenen op steun.