Verplaatsing 'seksbankje' opgeschort na protest

De plannen zorgen voor een hoop commotie. 'Rare beslissing', klinkt het uit menig keel van wandelaars op de Waalkade in Zaltbommel: 'Wie wil er nu vanaf de bank naar huizen kijken als je de rivier kunt zien?'

Wethouder verrast

Wethouder Adrie Bragt zegt verrast te zijn door de commotie: 'De bank wordt verplaatst op initiatief van- en in overleg met inwoners. Tijdens deze gesprekken zijn hierover nooit kanttekeningen geplaatst. Verschillende opties voor een andere plek zijn de revue gepasseerd en dit is het geworden.'

'Het is jammer dat deze reacties nu naar boven komen en zo heftig zijn.' Toch zegt de wethouder naar de klachten te willen luisteren. 'Daarom laten we het bankje nog even staan en gaan we, voor we tot verplaatsing overgaan, eerst weer terug naar de mensen die zich destijds over de locatie bogen.'

Drugs, hangjongeren en seks

De reden om het bankje te verplaatsen was de sociale onveiligheid. De bank staat uit het zicht achter een keermuur. 'Volgens een van de initiatiefnemers van de verplaatsing van de bank, Kees Metz, was er sprake van drugsdeals, hangjongeren en zelfs openbare seks.

'Het verloederde daar heel erg,' aldus Metz. 'Ze hebben het wel eens over seks drugs en rock en roll. Nou hier was geen sprake van rock en roll, maar die seks en die drugs heb je liever op een andere plek.'

Toch is ook Metz niet gelukkig met de voorgestelde plek voor het bankje, zonder uitzicht op de rivier en de brug, maar met uitzicht op een rij huizen. 'Laat ik het heel neutraal zeggen: dat is jammer.'