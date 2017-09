Cornielje en Marcouch trots na opening provinciehuis

Volgens Cornielje is vooral de ontmoeting in het provinciehuis belangrijk. 'Het is een open huis voor de samenleving.' De opening werd verricht door koning Willem-Alexander.

'Natuurlijk was hij onder de indruk, want de verbindingen die zijn gemaakt zijn heel bijzonder. Ik ben blij dat hij dat wilde doen en daarmee in de voetsporen is getreden van koningin Juliana.'

Ook voor de nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch was het een bijzondere dag. Voor de eerste keer ontving hij als burgemeester de koning. 'Ik ben trots dat we de koning hier mogen ontvangen, maar ook met de ontwikkelingen van de stad. Dat is prachtig en daar kun je alleen maar trots op zijn.'