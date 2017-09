Inspectie verbiedt duiken bij stuw na dodelijk ongeval

ARNHEM - De inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) heeft het duiken bij de stuwen van Rijkswaterstaat voorlopig verboden. Dit is besloten na het fatale duikongeluk bij Driel.

Op 8 september kwam een duiker om het leven, die in de stuw in de Nederrijn bij Driel aan het werk was. Hoe dit kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk, er lopen nog verschillende onderzoeken naar de oorzaak van dat dodelijke ongeluk. Zo meldt een woordvoerster van Rijkwaterstaat.

Door het ongeluk heeft het werk aan de drie grote stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein stilgelegen. Bij Hagestein wordt het werk weer opgepakt.

De aangekondigde stremming voor de scheepvaart op de Rijn bij Amerongen, die volgende week zou starten en tien weken zou gaan duren, gaat voorlopig niet door. Voorbereidend werk dat al aan de schuif in de stuw bij Driel was gedaan, wordt voorlopig ongedaan gemaakt.