Tot 20 jaar cel voor moord op Yvon Pfaff uit Ochten

OCHTEN - Vier mannen en een vrouw zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 20 jaar voor de moord op de 49-jarige Yvon Pfaff uit Ochten. Het verbrande lichaam van het slachtoffer werd in juni 2014 gevonden in een auto in Sint-Michielsgestel.

Het slachtoffer was door de vrouw naar een vakantiehuisje gelokt, waar hij door haar echtgenoot met een vuurwapen werd omgebracht. Twee broers van de schutter legden het lichaam in een auto die ze vervolgens in brand staken. De hoogste straf (20 jaar) was voor de schutter. Zijn vrouw kreeg 17 jaar cel. De man die opdracht had gegeven voor de moord moet 18 jaar de cel in. Het hof veroordeelde de broers van de hoofdverdachten tot 11 en 12 jaar gevangenisstraf. De opgelegde straffen zijn iets lager dan de straffen die de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch had geëist.