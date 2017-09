Glazen huis om geld op te halen voor getroffen pluimveehouders

BARNEVELD - Pluimveehouders die getroffen zijn door fipronil krijgen een financieel steuntje in de rug. In Barneveld wordt in oktober geld opgehaald voor deze boeren. De plannen zijn nog niet helemaal concreet, maar het ziet er naar uit dat er een glazen huis in het centrum komt te staan. 'Daarin moeten diverse optredens plaatsvinden', zegt de plaatselijke bakker Jaap van der Veer.

Eerder al zei Van der Veer dat hij als bakker niet zonder eieren kan en daarom nu betrokken is bij het leed van zijn plaatsgenoten. 'Onze kippenboeren moeten we helpen en daar gaan we een mooie actie voor bedenken.' Hij voegt toe: 'Niet alleen onze boeren, maar ook andere pluimveehouders willen we helpen.' De tekst gaat verder onder de video. Dinsdagavond zat een club inwoners bij elkaar om te kijken hoe ze een actie op touw konden zetten voor de pluimveehouders. Volgende week zitten ze weer bij elkaar om het plan nog concreter te maken. 'Misschien koppelen we er wel een competitie aan vast,' vertelt de bakker verder. 'Wie de beste uitsmijter bakt, bijvoorbeeld.' Kortom: ideeën heeft het actiecomité genoeg. In oktober moet de actie plaatsvinden, waarschijnlijk over twee dagen.