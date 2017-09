Dijksma houdt vast aan geplande vliegroutes boven de Veluwe

DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma houdt vast aan de indeling van het luchtruim boven de Veluwe. Aan de hoogte van de vliegroutes lijkt dus niets te gaan veranderen. Dijksma vergadert vanmiddag met de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu over de geplande routes van de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport.

Veel inwoners van de Veluwe zijn boos over de vliegroutes. Ze zijn onder meer bang voor geluidsoverlast. Afgelopen tijd werden tienduizenden handtekeningen opgehaald en ingeleverd bij de Kamer.

De wens was dat staatssecretaris Dijksma het luchtruim opnieuw zou indelen en de routes hoger zou maken, maar daar is geen sprake van.

'Het is te ingewikkeld'

Volgens de staatssecretaris is herindelen onmogelijk omdat de vliegroutes onder die van en naar Schiphol doorgaan. 'Ik zou het wel willen, maar het kan nu niet. Het is te ingewikkeld. Ons luchtruim is te vol. Dit is geen sinecure.'

Bovendien zou bij een herindeling de opening van Lelystad Airport jarenlang vertraagd worden. Het vliegveld moet in 2019 opengaan.

De Kamer heeft uiteindelijk het laatste woord over de vliegroutes. In principe wordt in november de knoop doorgehakt.

