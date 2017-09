Kalverboer gebruikte paardenmiddel voor schapen

UDDEL - Een kalverenbedrijf op de Veluwe is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geblokkeerd omdat er een middel op een illegale wijze is gebruikt.

Na een anonieme tip werd de stof Diazinon aangetroffen en die stof komt alleen voor in een middel dat is toegestaan bij schapen. Het bedrijf heeft ongeveer 560 dieren. Om welk bedrijf het gaat en waar het bedrijf precies is gevestigd is niet bekend.

Kalveren die worden geslacht worden bij het slachthuis nader onderzocht. Als de stof in het vlees blijkt te zitten wordt het afgekeurd en vernietigd. De NVWA wil voorkomen dat het besmette vlees in de voedselketen terecht komt.