Canon van Nederland open na jaren ruzie en verspilde miljoenen

ARNHEM - Ruzie en stopgezette subsidies: de komst van de Canon van Nederland had nogal wat wat voeten in de aarde. Dit weekend vindt de opening van de canon plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem.

De permanente tentoonstelling, waar Commissaris van de Koning Clemens Cornielje de ambassadeur van is, laat alle hoogte- en dieptepunten van de vaderlandse geschiedenis zien. Aan de hand van vijftig thema's en onderwerpen, verspreid over tien periodes, wordt de geschiedenis doorlopen. Dat het er toch is gekomen, mag een klein wonder heten.

Lastige periode

Ruzies, het terugdraaien van de subsidie en een verkleinde versie van de canon in Amsterdam bemoeilijkten de komst van de tentoonstelling, waardoor het lang op zich liet wachten.

In het Openluchtmuseum is nu een speciaal gebouw voor de canon gekomen, waar in de laatste jaren beetje bij beetje de onderwerpen aan werden toegevoegd. De attractie HollandRama, het ei-vormige gebouw bij de entree, moest ervoor wijken.

Bekijk hier een preview van de Canon van Nederland:

Het plan voor de canon ontstond in 2006. Er moest een apart museum omheen worden gebouwd, was het idee. Een Kamermeerderheid was voor de komst van het museum, maar na jaren van moeilijkheden werd begin 2012 de stekker definitief uit het project getrokken.

Miljoenensubsidie

Zowel Den Haag als Arnhem wilden het museum graag hebben. Minister Plasterk koos uiteindelijk voor Arnhem, maar het liep anders, door een opeenstapeling aan problemen, want niet iedereen was het eens met de komst van een geheel nieuw museum, op een eigen plek. Het kon ook best naast het Openluchtmuseum.

In 2008 ging het geheel van start, met een oprichtingssubsidie van 600.000 euro van het Rijk. Daarna was er elk jaar een miljoenensubsidie, voor een museum dat er nooit zou komen.

Tussen 2010 en 2011 bleef er geld binnenkomen voor de organisatie, om het museum de kans te geven nog andere gelden te vinden. Toenmalig staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra had geld voor de bouw van het museum toen al stopgezet. Alles bij elkaar had het NHM medio 2011 ruim 15 miljoen euro gekost.

Wat gebeurde er?

De motie voor de bouw van het NHM kwam van Jan Marijnissen en Maxime Verhagen. Maar waar moest het museum nou komen?

NRC Handelsblad schreef het in 2012 treffend op: 'Alle steden stelden zich kandidaat. Er volgde woeste rivaliteit, verhitte Kamerdebatten. En de winnaar werd: Arnhem. Naast het Openluchtmuseum, vonden sommigen. Maar de NHM-directeuren wilden elders in Arnhem iets nieuws bouwen. Opnieuw verhitte debatten. En langzaam zonk het hele plan weg. Al kwam het NHM er wel: als een schuilplaatsje in de Zuiderkerk in Amsterdam.'

Afsluiting van turbulente tijd

Na ruim tien jaar en vele miljoenen, is de canon alsnog verkast naar het Openluchtmuseum. Dit openingsweekend is daarmee ook een beetje een afsluiting van een turbulente periode; het verleden laten rusten en vooruitkijken. Hoewel dat met een canon over de geschiedenis toch ook niet helemaal mogelijk is.

