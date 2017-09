Liveblog: Tussenstand AVV Swift (Amsterdam) - Vitesse (beker)

Tussenstand 0-0

5e: eerste grote kans voor Vitesse. Rashica mikt van dichtbij over het Amsterdamse doel.

16.55 uur: in een fraai Amsterdams decor gaat het beginnen. Kan Vitesse ook dit seizoen weer hoge ogen gooien in de strijd om de beker?

16.45 uur: de warming-up zit er op.

16.40 uur: Twee Amsterdammers, twee NOS-presentatoren. Tom Egbers en Sjoerd van Ramshorst zijn vanmiddag bij AVV Swift - Vitesse aandachtig toeschouwer.

16.30 uur: De ingang van het amateurcomplex in Amsterdam waar bekerhouder Vitesse het vanavond aan zijn stand verplicht is een ronde verder te komen. Er is veel politie op de been.

16.15 uur: Vitesse supporters zijn er altijd. Zeker nu de beker voor Vitesse aan allure gewonnen heeft.

15.55 uur: De Arnhemse club won de KNVB beker vorig seizoen ten kosten van AZ. De eerste horde dit seizoen zijn de amateurs van AVV Swift in hartje Amsterdam. Zie onder het filmpje van de bus die arriveert...

15.50 uur: Bij Vitesse zijn er op het 'slecht bespeelbare' kunstgras basisplaatsen voor Mason Mount en Luc Castaignos. Guram Kashia en Tim Matavz zitten op de bank in Oud-Zuid. Mount speelt als aanvallende middenvelder. Castaignos is de centrumspits.

15.40 uur: Alexander Büttner is populair als hij de bus uitstapt en moet tal van handtekeningen zetten op meegebrachte posters.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Van der Werff, Miazga, Büttner; Bruns, Mount, Foor; Rashica, Castaignos, Linssen