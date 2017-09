Kijk en lees hier alles terug over de afgang van Vitesse in het bekertoernooi

door: verslaggever Richard van der Made

Vitesse is uitgeschakeld na penalty's. Het veld stroomt vol met Amsterdamse fans. Vitesse druipt ontgoocheld af.

EINDSTAND 0-0, VERLENGING IS AFGELOPEN

De strafschoppen (ieder 5) AVV Swift wint met 4-3

19.33 uur:

- Christianen scoort namens Swift, nu Vitesse. Het is 1-0

- Alexander Büttner mist. Slechte penalty. Keeper stopt

- Swift scoort. Het is 2-0 voor de Amsterdammers

- Matavz knalt hard raak recht door het midden, 2-1

- Weer scoort Swift. Het is 3-1. Uitschakeling dreigt heel serieus nu

- Foor houdt de spanning levend. Koel binnen. 3-2

- Amsterdammers nog niet gemist. Ook nu niet. 4-2. Rand van uitschakeling Vitesse

- Colkett schiet raak. 4-3. Nu de beslissing als ze scoren bij Swift?

- Ruijter schiet AVV naar volgende ronde. Alles raak bij de amateurs.

'Penalties? Het is een tombola', zeggen ze hier in plat Amsterdams. Ze hadden rekening gehouden met een 4-0 nederlaag, maar het is na 120 minuten gewoon 0-0

118e: ook nu geen echte kansen meer voor Vitesse. Ook niet voor de thuisploeg. Rashica nog met een schot, maar we gaan naar de strafschoppenserie. Bijna niet voor te stellen, maar in bekervoetbal gebeuren de gekste dingen. Ieder seizoen weer.

115e: de Amsterdammers brullen op het VIP-terras: 'er hangt een sensatie in de lucht, we gaan alvast naar beneden.'

111e: Het is alleen maar drukker geworden tijdens de wedstrijd. Op het schavot draait Vitesse de wedstrijd voor analyses. Er zal veel te bespreken zijn, hoe het ook afloopt hier.

105e: Oud-Zuid loopt uit want er dreigt iets bijzonders voor de amateurs van Swift. Vitesse heeft nog altijd niet gescoord, diep in verlenging.

De tweede verlenging is begonnen. In de eerste heeft Vitesse geen kans meer gehad!

98e: Julian Lelieveld, ingevallen, zet aan voor een sprint in de verlenging.

De eerste verlenging is dus begonnen. Nog zonder een kans voor Vitesse. Het is harken geblazen. Vechtvoetbal.

96e: verontruste blikken op de bank bij Vitesse. Met vooraan assistent-coach Alexander Rankovic.

90+4: de laatste kans waarschijnlijk in de reguliere speeltijd. Rashica komt binnendoor en vuurt naast.

90e: officiële speeltijd zit erop. Nog altijd 0-0. Ontluisterend voor Vitesse

80e: de spanning is enorm op de tribunes. Nog altijd geen goals en we zitten al in de slotfase.De verlenging komt steeds dichterbij in Amsterdam.

75e: Een nog veel grotere kans voor Linssen voor bijna een leeg doel. De linksbuiten van Vitesse presteert het om de bal van vier meter over het doel te krijgen! Vitesse stelt zwaar teleur vanavond, hoe lastig de omstandigheden misschien ook zijn.

73e: Smeeing met een opgelegde kans op de 1-0 voor Swift. De bal gaat van dichtbij over. Een afgang voor Vitesse komt steeds dichterbij.

64e: vrije trap Bruns is gevaarlijk. Constantin heeft geen controle, maar Linssen krijgt de rebound niet tegen de touwen.

Gisteravond de uitschakeling van De Graafschap tegen de amateurs van Kozakken Boys. Het zal toch niet weer gebeuren vanavond met een Gelderse club? Na een kwartier in de tweede helft nog altijd 0-0.

52e: Pasveer redt ternauwernood op een goed schot van Smeeing. Zo zijn er dus ook gewoon kansen voor hoofdklasser Swift tegen eredivisieclub Vitesse.

50e: schot rakelings over van Rashica. Zijn derde kans al.

tweede helft is begonnen zonder nieuwe spelers

43e: Eindelijk weer eens Vitesse. Bruns maakt bijna vlak voor rust de 0-1, maar weer lukt het niet. Bal wordt van de lijn gehaald door Ruijter.

37e: Swift is notabene het dichtst bij de eerste goal. Max van Wakeren kan opstomen over links en mikt de bal op de bovenkant van de lat. De bedoeling was waarschijnlijk een voorzet.

30e: het is lastig voor Vitesse tegen de defensief ingestelde Amsterdammers. Heldhaftig verzet. Er sluipen meer slordigheden in het spel van Vitesse na een aardig begin. Nog steeds geen goal voor de ploeg uit Arnhem die vanavond gecoached wordt door Edward Sturing. Henk Fraser is ziek.

19e: Castaignos met een enorme kans vlak voor keeper Constantin die ternauwernood de bal kan pakken.

14e: tegenstoot van Swift. Van Wakeren schiet, maar Pasveer redt eenvoudig.

12e: tweede grote kans. Hakballetje van Linssen komt voor de voeten van Rashica. Vitesse laat opnieuw de kans liggen op een vroege openingsgoal.

Het is een beetje behelpen op het kleine complex van Swift. Veel Vitesse mensen bekijken de wedstrijd in de kantine, onder wie keeperstrainer Raimond van der Gouw.

5e: eerste grote kans voor Vitesse. Rashica mikt van dichtbij over het Amsterdamse doel.

16.55 uur: in een fraai Amsterdams decor gaat het beginnen. Kan Vitesse ook dit seizoen weer hoge ogen gooien in de strijd om de beker? Tegenstander Swift speelt in de zaterdaghoofdklasse.

16.45 uur: de warming-up zit er op.

16.40 uur: Twee Amsterdammers, twee NOS-presentatoren. Tom Egbers en Sjoerd van Ramshorst zijn vanmiddag bij AVV Swift - Vitesse aandachtig toeschouwer.

16.30 uur: De ingang van het amateurcomplex in Amsterdam waar bekerhouder Vitesse het vanavond aan zijn stand verplicht is een ronde verder te komen. Er is veel politie op de been.

16.15 uur: Vitesse supporters zijn er altijd. Zeker nu de beker voor Vitesse aan allure gewonnen heeft.

15.55 uur: de spelers van Vitesse inspecteren het kunstgras. Lijkt een beetje op een hockey ondergrond.Snel scoren is het devies voor Vitesse.

15.55 uur: De Arnhemse club won de KNVB beker vorig seizoen ten kosten van AZ. De eerste horde dit seizoen zijn de amateurs van AVV Swift in hartje Amsterdam. Zie onder het filmpje van de bus die arriveert...

15.50 uur: Bij Vitesse zijn er op het 'slecht bespeelbare' kunstgras basisplaatsen voor Mason Mount en Luc Castaignos. Guram Kashia en Tim Matavz zitten op de bank in Oud-Zuid. Mount speelt als aanvallende middenvelder. Castaignos is de centrumspits.

15.40 uur: Alexander Büttner is populair als hij de bus uitstapt en moet tal van handtekeningen zetten op meegebrachte posters.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Van der Werff, Miazga, Büttner; Bruns, Mount, Foor; Rashica, Castaignos, Linssen