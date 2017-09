Raad Doetinchem hakt knoop door over nieuwbouw ziekenhuis

DOETINCHEM - De gemeenteraad van Doetinchem neemt vanavond een besluit over de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis bij de A18. De raad moet een knoop doorhakken over wijziging van het bestemmingsplan.

Het ziekenhuis heeft al meerdere jaren verhuisplannen. De beoogde locatie - naast de afrit van snelweg A18 en tegenover de McDonalds- is na onderzoek het meest geschikt bevonden. De bereikbaarheid voor patiënten en ambulances is volgens het ziekenhuis een groot voordeel. Op de plek staat nu nog een monumentale boerderij. Daarnaast is een akkerbouwgebied. De boerderij moet gesloopt worden als de plannen door gaan.

Veel tegenstanders

Maar verhuizing naar deze plek stuit ook op veel weerstand. 17 partijen hebben bezwaar ingediend tegen nieuwbouw op de locatie. Onder de bezwaarmakers zijn onder andere natuur- en milieuorganisaties, de bewoners van de monumentale boerderij en andere buurtbewoners.

Verschillende bezwaarmakers hadden het nieuwe ziekenhuis liever gezien op het terrein van werkvoorziening Wedeo, vlak naast het trein- en busstation en in de buurt van het centrum van Doetinchem. Dan zou er geen stuk natuur hoeven te verdwijnen.

Meerderheid raad

Ook binnen de gemeenteraad zijn er voor- en tegenstanders van de locatie naast de A18, maar verantwoordelijk wethouder Ingrid Lambregts verwacht wel dat een meerderheid instemt met een bestemmingsplanwijziging die nieuwbouw op deze plek mogelijk moet maken.

Bezwaarmakers kunnen dan nog naar de Raad van State stappen.

