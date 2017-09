Jaar cel voor sjoemelende ex-notaris

Archieffoto

ARNHEM - Een oud-notaris uit Arnhem is in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De man heeft in 2015 gesjoemeld bij de verkoop van een pand dat hij verkocht voor mensen die het geërfd hadden.

Hij heeft het pand eerst opzettelijk veel te goedkoop verkocht en vervolgens gedeeld in de winst toen het voor een goede prijs weer verkocht werd. Samen met een makelaar en een tussenhandelaar streek hij op deze manier 200.000 euro op, die ze onderling verdeelden. Door valse documenten voor te leggen aan de belastingdienst, zouden de drie ook nog voorkomen hebben dat ze inkomstenbelasting moesten betalen over de winst. Het gesjoemel kwam aan het licht door onderzoek van de FIOD. De rechtbank sprak de notaris vrij van deelname aan een criminele organisatie. In een eerder stadium in deze zaak kreeg de notaris al een beroepsverbod opgelegd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl