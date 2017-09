Nieuwe ziekenhuis Doetinchem komt bij A18

DOETINCHEM - Het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem mag van de gemeenteraad gebouwd worden bij de A18. Donderdagavond is de raad akkoord gegaan met een bestemmingsplanwijziging.

Voor het bouwen op een perceel aan de A18 was een bestemmingsplanwijziging nodig. De raad stemde daarmee in. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 19 leden voor de A18 waren en negen raadsleden tegen.

Begin september was er een inspraakavond over de locatie van het ziekenhuis, daar bleken er nog veel vragen te zijn. Volgens enkele insprekers zijn de inwoners niet voldoende geïnformeerd en is er bij de bouw vooral rekening gehouden met automobilisten.

Twijfels over objectiviteit

Ook tijdens de gemeenteraadsvergadering toonden enkele partijen zich kritisch op de plek bij de A18. Vooral aan de objectiviteit van het onderzoek, dat de locatie op de A18 als beste aanwees, werd door sommige partijen getwijfeld.

'Juridisch zal het kloppen, maar we moeten het hier vooral hebben over de inhoud', stelde Robert Ooms van Partij voor Lokaal Maatwerk. 'Als we een ziekenhuis midden in de natuur willen, die vooral goed te bereiken is voor automobilisten, dan moeten we instemmen met dit plan', aldus John Westerdiep van GroenLinks.

