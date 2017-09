Man cel in na dollemansrit met 1-jarig zoontje in zijn bus

NIJMEGEN - Een 31-jarige man uit Nijmegen is woensdag veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Dat voor een dollemansrit met zijn 1-jarige zoontje in zijn bus. De man kreeg daarnaast een rijontzegging van 12 maanden.

De Nijmegenaar negeerde onder invloed van cocaïne op 27 mei in zijn woonplaats een stopteken, waarna een achtervolging ontstond. Hij negeerde rode verkeerslichten, reed veel te hard en verrichte gevaarlijke inhaalmanoeuvres.

De agenten probeerden hem herhaaldelijk te stoppen. Dat lukte in het Noord-Brabantse Zeeland. De man uit Nijmegen bleef proberen te vluchten. Hij botste tegen andere auto's aan en reed met een agent hangend aan zijn auto weg. De politieman kwam hierdoor in de verdrukking tussen het struikgewas, waaronder een boom, en de bus zelf. Vervolgens reed de 31-jarige man vol gas in de richting van een andere agent, maar die kon de bus ontwijken.

Schadevergoeding

De man moet een schadevergoeding betalen aan een politieagent en de eigenaren van de vernielde/beschadigde auto's.