Terugkijken: koning Willem-Alexander opent provinciehuis

Tijdens de opening waren er optredens van het Gelders Orkest met Amira Willighagen en Introdans. Ook gaf bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Gelderland, Dolly Verhoeven, een lezing over de Gelderse identiteit.

Bij de opening waren ook de Gelderse Statenleden aanwezig, net als de Gelderse burgemeesters. Deze hebben ieder uit hun gemeente een inwoner meegenomen die een bijzondere betekenis heeft gehad voor de eigen gemeente.

De hele opening was live te volgen via TV Gelderland en onze Facebookpagina



