Groen licht voor nieuw winkelcentrum Culemborg

CULEMBORG - De bouw van de Culemborgse Spoorzone mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State besloten. De Vereniging Ondernemers Culemborg maakte bezwaar tegen plannen van de gemeente. Die wil het gebied ten westen van het station in Culemborg herinrichten tot een gebied met winkels en horeca.

Veel ondernemers in Culemborg vrezen dat het nieuwe winkelcentrum ten koste gaat van winkels elders in de stad. De Raad van State komt tot de conclusie dat de bouw van een nieuw winkelcentrum bij het station inderdaad consequenties kan hebben voor andere ondernemers. Maar door het beperkte aanbod van de winkels in de Spoorzone zullen de nadelige gevolgen beperkt zijn.

Ook Albert Heijn in Culemborg mag van de Raad van State verhuizen naar de Spoorzone. De supermarkt heeft nu nog een vestiging in de Boerenstraat. Die gaat dan sluiten.