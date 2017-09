A50 weer vrij na aanrijding

HEELSUM - Op de A50 bij Renkum zijn woensdag een personenauto en een bedrijfsbus op elkaar gebotst. Het busje is daarbij gekanteld. Vanwege het ongeval waren in de richting van Arnhem twee rijstroken afgesloten. De weg was rond 13.30 uur weer vrij.

Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord stond op het hoogtepunt ruim 7 kilometer file. Het verkeer ter plaatse moest hierdoor rekening houden met een half uur vertraging. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Voor zover bekend hadden de inzittenden geen noemenswaardige verwondingen. De gekantelde bedrijfsbus wordt rechtop gezet: