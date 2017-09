Dode aangetroffen langs het spoor in Ermelo; treinverkeer gestremd

Foto: Wikimedia Commons

ERMELO - In Ermelo is langs het spoor een dode aangetroffen. Vermoedelijk is de persoon aangereden door een trein.

Het lichaam lag aan de Telgterweg in de buurt van een spoorwegovergang. De politie gaat vooralsnog uit van zelfdoding. Het treinverkeer tussen Putten en Nunspeet is gestremd. Naar verwachting wordt het spoor rond 15.00 uur weer vrijgegeven. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Zit u zelf met vragen rond zelfdoding? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113.nl.